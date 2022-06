„Cats“ im Admiralspalast

× Erweitern Foto: M. Rädel Die prächtige Fassade vom Admiralspalast in Mitte, queer und trans beflaggt

Cats

Die berühmtesten Katzen aller Zeiten erobern wieder die Bühne! CATS hat die Musical-Welt revolutioniert und sämtliche Rekorde gebrochen: Mehr als 73 Millionen verzauberte Zuschauer und zahlreiche internationale Preise konnte Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk bereits gewinnen.

Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht, denn auch heute noch ziehen die Charakterkatzen Kinder und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann. Nun kehrt das Original vom Londoner West End zurück nach Deutschland und in die Schweiz.

Beim jährlichen Ball auf einem Londoner Schrottplatz im Vollmondlicht wetteifert die komplette Katzenbande – vom durchtriebenen Macavity über die unschuldig-schöne Victoria bis hin zum draufgängerischen Verführer Rum Tum Tugger – um das Geschenk eines neuen Lebens.

Über die historische Spielstätte: Das 1911 entstandene Theater in Berlin-Mitte mit seinen zwei Rängen, der großen Bühne und dem opulenten Kronleuchter ist das Herz des Admiralspalastes. Hier trafen wir schon Weltstars wie Rufus Wainwright und Lisa Stansfield und auch Sterne der Community wie Bambi Mercury, 2raumwohnung und Barbie Breakout.

6. – 17.7., „Cats“, Admiralspalast, www.admiralspalast.theater