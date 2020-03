Charlet hat einen Grund zum Feiern

An Chantals Brüsten hing sie auch schon ...

Alles Liebe, Charlet C. House. Heute wird die Dragqueen süße 32 Jahre jung. Wir gratulieren zum Wiegenfest!

Charlet C. House (alter Name: Crackhouse ...) ist eine beliebte Berliner DJane, sie legt aber auch in Hannover, etwa bei der #Volume auf. Man kennt sie von der Propaganda, von der Party GMF Berlin im Ritter Butzke, aus dem Klub Polygon und von der Arosa Gay Ski Week.