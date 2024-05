Christopher Bauder präsentiert „FLOW“

Vor einigen Wochen begeisterte Christopher Bauder noch im Kraftwerk Berlin, jetzt kann #mensch seine atemberaubende Kunst auf dem Außengelände des DARK MATTER in Berlin-Lichtenberg erleben. Die Eröffnung ist am 31. Mai.

Als ob der Berliner Sommer nicht schon so extrem viel zu bieten hätte, aber jetzt wird er noch besser. Vor allem beeindruckender! Denn im Außenbereich der Dauerausstellung DARK MATTER gilt es vom 31. Mai, 20 Uhr, an bis zum 29. September die spektakuläre Lichtinstallation Christoph Bauders zusammen mit der Musik des niederländischen Musikers Chris Kuijten in der Köpenicker Chaussee 46 zu genießen: „FLOW“. Ein Rausch der Musik, des Lichts und eben voll Berlin. Hier kannst du chillen und Kunst genießen, unter freiem Himmel und ganz entspannt: klasse! „Geöffnet ist der DARK-MATTER-Außenbereich Mittwoch – Sonntag ab 20, die Installation startet dann nach Sonnenuntergang gegen 21:30“, wird vorab verraten. „Ab diesem Zeitpunkt läuft FLOW bis Mitternacht ununterbrochen in einer knapp 45-minütigen Schleife – Gäste können jederzeit dazustoßen und so lange bleiben wie sie möchten.“ blu ist dabei.

Wir sind auch auf Instagram: