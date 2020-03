Corona: Updates aus der Szene

Foto: M. Rädel Gloria Viagra im SchwuZ Gloria Viagra

Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt, wir verschaffen dir einen Überblick.

„Das Coronavirus breitet sich weiter aus. ... Deshalb wird die Gesundheitsverwaltung befristet bis Ende Ostern Großveranstaltungen ab 1000 Personen untersagen“, so die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Mittwoch, den 11. März 2020.

Kurz darauf erreichte uns die traurige Meldung, dass der für den 18. April geplante „Neue Berliner Tuntenball“ von Sheila und Gloria in den Herbst verschoben wird.

Quelle: www.facebook.com/berlinerfestspiele

Dann kam ein Paukenschlag, die Berliner Festspiele sagten „sämtliche Veranstaltungen und Konzerte von MaerzMusik – Festival für Zeitfragen (20.– 29.3.) im Haus der Berliner Festspiele sowie in den weiteren Festivalspielstätten und (...) internationalen Tanz-Gastspiele „Aisha and Abhaya“ des Ballet Rambert & The Royal Ballet (11. – 13.3.), „Rain (live)“ (2. – 4.4.), „Achterland“ (5. – 7.4.) von Anne Teresa De Keersmaeker | Rosas im Haus der Berliner Festspiele“ ab. „Auch die geplante Filmreihe „Sundays for Hong Kong II“ (15.3. – 26.4.) im Gropius Bau entfällt.“ Erst ab dem 9. April wird es wohl weitergehen ...

Party Techno

Und natürlich leiden auch die Klubs und die Partyszene. Die für Samstag im Prince Charles geplante „Horse Meat Disco“ wurde abgesagt, die Veranstalter äußerten sich dazu auf Facebook und via Newsletter „(...) Freunde mit positiver Diagnose nach Klubausflügen (...), beschlossen wir zusammen mit dem Team von Prince Charles, die Horse Meat Disco abzusagen (...) heiße verschwitzte Klubs erscheinen uns gerade als eine schlechte Idee“. Das ganze Statement findest du unten, und hier ist das Statement der Berliner Clubcommission:

www.maenner.media/regional/blu/stellungname-der-clubcomission-zum-corona-virus

„Bevor Ihr den Klub betreten dürft, sammeln wir Eure E-Mail-Adressen ein, um Euch informieren zu können, falls die Erkrankung eines Gastes später bekannt werden sollte“, so der KitKatClub, mehr dazu hier: www.maenner.media/regional/blu/kitkat-und-corona

Das Berghain und das angeschlossene Laboratory bleiben bis zum 20. April ebenfalls geschlossen: