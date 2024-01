Das Pferd in der (queeren) Kunst

× Erweitern Bild: „Die rote Fahne, Toscana“ – Rinaldo Hopf 2024 Rinaldo Hopf

Foto: M. Rädel The Ballery The Ballery: Eine queere Galerie mitten im traditionellen Schwulenkiez Berlins, die regelmäßig die Kunstliebhaber mit Ausstellungen und Happenings beglückt.

Techno vorne in den Charts ist seit 1991 nichts zu Außergewöhnliches. Aber mit Geschichten vom Pferd? Auch das gibt es.

Unlängst war es „Mädchen auf dem Pferd“ in der Version von Luca-Dante Spadafora x Niklas Dee x Octavian. Auch um Pferde, aber eher zusammen mit Männern geht es ab Februar in der queeren Galerie The Ballery in Schöneberg.

Hier eröffnet am 29. Februar die Gruppenausstellung „Horses“, die Kunst von Rinaldo Hopf, Daniela Finke, Richard Kranzin, Shahryar Khorasani, Joseph Wolfgang Ohlert und Richard Schemmerer vereint. Am 7. März gibt es zudem einen „Artist Talk“ zum Thema „The Male Body in Art: Objectification, Desire and Eroticism“. Ab 18 Uhr tauchen sich hier unter anderem Mary Katharine Tramontana und Chris Phillips („Pornceptual“) aus.

× Erweitern Foto: M. Rädel Richard Schemmerer Richard Schemmerer: Seine bayerische Herkunft hört #mensch dem Künstler immer noch etwas an, obwohl er jahrelang in den USA lebte und nun in Berlin. Und das macht den Schnurrbartmann noch sympathischer.

Die Ausstellung „Horses“ ließ Künstler*innen sich mithilfe verschiedener Kunstmedien, darunter Malerei, Fotografie, Zeichnungen und Skulptur mit dem Thema Pferd auseinandersetzen. Die bis zum 22. März geöffnete Ausstellung wurde mit Pegasus, dem geflügelten Pferd aus der griechischen Mythologie, als Muse und Symbol hochfliegender Fantasie konzipiert.

29.2. – 22.3., „Horses“, Nollendorfstraße 11, theballery.com, mehr Features ähnlicher Art findest du auch hier: www.instagram.com/blu_germany