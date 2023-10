Deutsche Aidshilfe feiert 40. Geburtstag

× Erweitern Foto: M. Rädel Barbie Breakout Welt-AIDS-Tag

Zur Feier ihres 40. Geburtstages im Heimathafen Berlin am 19.10.2023 erwartet die Deutsche Aidshilfe (DAH) rund 350 Gäste aus Politik und Kultur sowie ihrem Verband und Kooperationspartner*innen.

Der Abend steht unter dem Motto „40 Jahre Deutsche Aidshilfe. Mehr als du denkst.“ Damit will die Deutsche Aidshilfe zeigen und feiern, welch wachsende Vielfalt an Aufgaben und Tätigkeiten sie in den letzten vier Jahrzehnten entwickelt und übernommen hat – zum Nutzen vielfältiger Gruppen und Individuen sowie der Gesellschaft.

Von der Sterbebegleitung zur sexuellen Bildung: Gegründet wurde die Deutsche Aidshilfe am 23.September 1983 zu Beginn der Aids-Krise in Berlin, um Kranken und Sterbenden zu helfen, Informationen zu beschaffen und weiterzugeben und Stigmatisierung entgegenzutreten. Heute ist sie ein Dachverband mit 115 vielfältigen Mitgliedsorganisationen. Seit 1985 betreibt sie mit staatlicher Förderung Prävention für die am stärksten von HIV betroffenen und bedrohten Gruppen, vertritt die Interessen von Menschen mit HIV und setzt sich in vielfältiger Weise gegen Diskriminierung und für Menschenrechte ein. Ein neuerer Schwerpunkt, der auf die langjährige Erfahrung aufbaut, ist zum Beispiel sexuelle Bildung.

Prominente Gäste und preiswürdige Prävention: Beim Empfang wird neben einigen Gründern der DAH auch die Parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar, erwartet. Mit dem Hans-Peter-Hauschild-Preis für Strukturelle Prävention ehrt die DAH herausragende Projekte und Organisationen und verleiht zudem eine Ehrenmitgliedschaft. Moderiert wird der Abend von einer der wenigen offen HIV-positiven Prominenten in Deutschland, der Dragqueen Barbie Breakout („Drag Race Germany“) sowie DAH-Pressesprecher Holger Wicht. Für vielfältigen musikalischen Genuss sorgen der Berliner Künstler Lie Ning und die queere Brass-Band Transophonix.

19.10., „40 Jahre Deutsche Aidshilfe. Mehr als du denkst.“, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Str. 141, 17:30 Uhr