Dezentrale Respect Gaymes

Die Respect Gaymes 2020 finden am 26. September 2020 erstmals berlinweit statt. Ob ihr Kubb im Park spielt, auf dem Tempelhofer Feld Drachen steigen lasst oder eine Laufgruppe für den Tag zusammen stellt – zeigt, wie bunt jeder Bezirk in der Regenbogenhauptstadt ist.

Und das ist das Programm am 26. September

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Ein Kubb-Turnier, eine Hüpfburg und weitere Aktionen von 10 bis 16 Uhr. Außerdem findet hier der Spieltag des SV Empor Berlin im Rahmen der Respect Gaymes statt. Außerdem gibt es Basketball mit Türkiyemspor Berlin 1978 e.V. mit Open Gym & Shooting Contests von 12 bis 16 Uhr und Onlineturniere mit dem 1. Berliner eSport-Club e.V. und einem League of Legends Turnier ab 13 Uhr (2 gegen 2) und 5 gegen 5.

Mauerpark

Eine Kostenlose Yoga-Stunde von astral-yoga.com im Zeichen gegen Hass und Gewalt und für Respekt und Selbstliebe von 11 bis 12:15 Uhr – bitte bringt eure eigene Yogamatte mit. Anmeldung per Mail bei Alex!

Tempelhofer Feld

Drachensteigen mit dem Regenbogenfamilienzentrum von 14 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist an der Wiese am Eingang Columbiadamm – erkennbar natürlich, wie könnte es anders sein, an den Regenbogendrachen.

Foto: Berlin Bruisers

Auch die Berlin Bruisers sind von 12 bis 14 Uhr auf dem Feld und veranstalten ein Social Training, bevor sie um 15 Uhr professionell loslegen.

Stadion Buschallee

Berlin Regio Cup: Bruisers gegen Grizzlies II (Berliner Regio Cup) ab 15 Uhr

Sportjugendclub Prenzlauer Berg (Kolle 8)

Freies Spielen mit Pfeffersport auf dem virtuellen Rasen beim eFootball (eSports) von 13 bis 16 Uhr. Um Anmeldung HIER wird gebeten!

Programm am 27. September

Jugendzentrum Lessinghöhe

QueerZ – Club.Youth.Festival OpenAir Edition mit Workshops (14 Uhr), Diskussion, einer Projektmesse (16 Uhr), und einer Show (18 Uhr) für alle LGBTIQ* von 14 bis 21 Jahren.

Das komplette und aktualisierte Programm der Respect Gaymes 2020 gibt es HIER

Teil der Respect Gaymes werden

Vereine, Sportgruppen und Initiativen können Teil der Respect Gaymes werden, in dem sie am 26. September 2020 eine eigene Aktion, Workshop, Training oder kleines Turnier im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen durchführen. Jeder Standort erhält ein Aktionspaket mit einem Banner zur Bewerbung der eigenen Aktion und weiteren Gimmicks. Außerdem werden alle Aktionen gemeinsam angekündigt und beworben. Unter respectgaymes@lsvd.de können eigene Aktionen angemeldet oder Ideen besprochen werden.