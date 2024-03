Neuköllnical: „EDITH RENNT – das Best-of“

Das neue Stück der Ades Zabel Company, „Edith rennt – das Best-of“, feiert seine Premiere um 20 Uhr am 19. April. Es gibt aber auch vorher schon die Möglichkeit, das brandneue Neuköllnical mit Biggy, Jutta und Edith zu erleben!

Und zwar am 17. und 18. April, 20 Uhr, natürlich im BKA Theater am schönen Mehringdamm. Ades Zabel und das BKA Theater, eine Verbindung, die immerzu Gutes und Lustiges für die Community bringt. „Edith rennt – das Best-of“, der Titel verrät es ja bereits, ist ein Blick zurück, aber alles neu gemischt und in eine Rahmenhandlung eingebettet.