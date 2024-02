„Ein Alterswerk von jugendlicher Kraft“

× Erweitern Berliner Singakademie

Die Berliner Singakademie führt Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ auf.

An seinem letzten großen Werk arbeitete Joseph Haydn ganze zwei Jahre – eine Arbeit, die sich gelohnt hat: Das Publikum feierte die am 24. April 1801 uraufgeführten „Jahreszeiten“ enthusiastisch, und kein Geringerer als Carl Friedrich Zelter, seinerzeit Direktor der Sing-Akademie zu Berlin, schrieb an Haydn: „Gott erhalte Sie noch lange, lange! Ihre ‚Jahreszeiten‘ sind ein Werk jugendlicher Kraft und alter Meisterschaft. Gott befohlen! Ihr Zelter!“ Die Berliner Singakademie, die sich jener Tradition verpflichtet sieht, führt nun das Oratorium am 24. April 2024 um 20 Uhr im Konzerthaus Berlin auf, gemeinsam mit der Lautten Compagney und den Solist*innen Yeree Suh (Sopran), Patrick Grahl (Tenor) und Philipp J. Kaven (Bass).

Ausblick: 22.6.: gemeinsames Konzert der Berliner Singakademie mit der Sing-Akademie zu Berlin: Felix Mendelssohn Bartholdy „Lauda Sion“ und Marcel Dupré „De profundis“. 5.11.: Antonín Dvořák „Requiem“ op. 89, 23.12.: Heinrich von Herzogenberg „Die Geburt Christi“ op. 90