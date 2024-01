„ECHO 2050“: „extrem geile Supervirtuositäten“

× Erweitern Foto: Opera Lab Berlin Ein queeres Musiktheater – „Preisverleibung. Ein neues Zeitalter der extrem geilen Supervirtuositäten.“

Foto: Opera Lab Berlin Ades Zabel Uiuiui ...

„Kommt, Klassikfans, tretet ein in die abgedrehte Welt von Echo 2050. Dieser Klassikpreis ist wieder heiß. Dieses Ding ist ein wilder Ritt durch die digitale Kunstrevolution“, so das Team des Theaters im Delphi über das neue Stück „Echo 2050“.

Das Musiktheater-Ensemble OPERA LAB BERLIN, ein hybrides Kollektiv, wagt einen erfrischend satirischen Umgang mit dem Thema KI – unter anderem mit Ades Zabel alias Edith Schröder und Bob Schneider als Jutta Hartmann (via Video!). Die Handlung ist schräg, queer und auch gesellschaftskritisch, wie vorab verraten wird: „Nina Schopka als „A.I Ursula*“, transformiert sich als Herbert von Karajan um die Starvirtuosina Anne Sophie von Mutter im Altenheim zu ihrem letzten Konzert zu überzeugen.“ Das klasse Musiktheater feiert seine Premiere am 15. Februar 2024, es folgen Aufführungen am 17. und 18. Februar immer um 20 Uhr. theater-im-delphi.de