Eine Provokation?

„A good dose of glamour, à la parisienne. A soupçon of sexy. A few drops dandy.“

Nein, es ist Maria Psycho aka Marcus Wolff VOR dem „Provocateur“, einer feinen Restaurant- und Hoteladresse in Berlin, die auch mit nächtlichem Amüsement erfreut ...

Inspiriert fühlt #mensch sich hier von den 1920ern (allerdings von denen in Paris, nicht denen in Berlin!), das erklärt den sehr in Szene gesetzten und gepflegten Glamour, der Besucher*innen sofort ins Auge fällt. Auf der Homepage des Hotels ist dazu zu lesen: „Eine Bar, die verführt. Die Atmosphäre: berauschend. Die Drinks: einzigartig. Die Musik: genau das, was man braucht, um den Abend in Berlin zu genießen.“ Is jut!