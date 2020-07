Energetische Körperarbeit in Schöneberg

× Erweitern Tantra

Tantra: Zum einen soll durch kraftvolles Atmen, Stretching, stimmlichen Ausdruck und Tanz der körperliche Empfindungsreichtum geweckt werden. Zum anderen soll es Blockaden lösen, die sich auch durch Schmerzen bemerkbar machen können. Am 20. August startet eine queere Gruppe in der Bautzener Straße 3 in Berlin-Schöneberg

Foto: diamond-lotus.de Hinduismus, Tantra

Tiefe Emotionen sollen durch Übungen und Rituale gelöst werden als Hilfe, die eigene Sexualität tiefer zu erleben. Erlebnistiefe und Erfahrung statt bloßer Ejakulation. Es geht aber nicht immer um Sex!

Foto: Jörg Andreas Polzer Dita Rita Scholl

Allgemein gilt, dass das Ziel des Tantrismus, ursprünglich eine esoterische Form des indischen Hinduismus, das Einswerden mit dem Absoluten und das Erkennen der höchsten Wirklichkeit ist. Seit den 1970er-Jahren haben Wellness-orientierte Varianten eine große Fangemeinde weltweit, auch in Deutschland. Im August startet nun Dieter Rita Scholl eine offene Tantra-Gruppe für Männer. „Alle Männer sind willkommen, schwule, bisexuelle, trans* und heterosexuelle. Wir treffen uns in respektvoller und achtsamer EIGENVERANTWORTUNG“, so Dieter Rita Scholl.

„Zusammen experimentieren wir mit tantrischen Übungen und Ritualen. Tantra-Sessions um Dich zu spüren, wahrgenommen zu werden und anderen zu begegnen. Es geht um Selbstliebe und Selbstberührung.“ Und auch um Body Positivity statt Bodyshaming. Eine der zentralen Fragen ist, ob man sich und seinen Körper ohne Zweifel und Hemmungen annehmen kann, denn nur dann kann man Tantra wirklich genießen und nach und nach Blockaden lösen und sich im Idealfall besser fühlen. Was sollte man mitbringen? „Leichte Kleidung (Sport, Unterwäsche, Sarong) und ein Laken eventuell Massageöl und ein Handtuch“. Um eine Anmeldung unter ditascholl@web.de wird gebeten!

20.8., Offene Tantra-Gruppe für Männer Level 1, Bautzener Straße 3, U Yorckstraße, 18:45 Uhr, 18 Euro für drei Stunden, diamond-lotus.de