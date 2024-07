Für die Community!

Die PINKDOT gGmbH wurde 2020 gegründet als Reaktion auf geschlossene Galerien, Konzerthäuser und Klubs während der Corona-Pandemie.

Das Online-Portal PINK.LIFE ist seither eine der meistbesuchten Adressen für queere Kunst und Kultur, aber: „Wir haben uns auch offline bequem ausgebreitet. Wir zelebrieren zur EM mit QueerPass die Fußballfankultur der LGBTIQ*-Communitys und veranstalten unzählige Lesungen, Ausstellungen und Salons in unseren Räumen in der Choriner Straße 51 in Prenzlauer Berg“, so das Team von PINKDOT. Am ersten Juli-Wochenende finden die zweitägigen queeren Kunst- und Kulturtage schon zum dritten Mal im Stadtpark Lichtenberg statt, bevor nach dem wundervollen Start mit Jade Pearl Baker die Konzertreihe in der WABE Berlin fortgesetzt wird. Alle aktuellen Infos sind auf www.pinkdot-life.de abrufbar.

