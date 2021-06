Festsaal Kreuzberg ☆ CSD-Wochenende

× Erweitern Fotos: M. Rädel Jaycap, queere Sterne und ein Einhorn

Foto: M. Rädel Festsaal Kreuzberg Der Festsaal Kreuzberg hat eine lange Tradition als queerer Veranstaltungsort

An gleich zwei Tagen kann die LGBTIQ*-Community Ende Juli an dieser schönen und irgendwie auch noch recht alternativen Stelle in Berlin zusammen den CSD feiern.

Inzwischen gehört der „queer garten“ zu den etablierten und beliebten Veranstaltungen der Szene. Das liegt vor allem am Team dahinter, unter anderem DJ Jaycap (Resident-DJ, Bild oben links) und Veranstalterin Sara Moshiri, der Musik von DJs wie Fixie Fate und VELA und natürlich am Ort, der Location.

Den die ist wirklich toll! Der Festsaal Kreuzberg liegt direkt neben der Arena und ist der Ort, an dem einst das – legendäre – White Trash sein Revival feierte. Eine sehr beliebte, sehr coole und schön alternative Klub-Konzert-Festival-Location mit Wasserblick und Garten. Eine queere Adresse in bester Klubnachbarschaft in Kreuzberg am Rande Treptows. Am 23. und 24. Juli steigt hier das „Love Pride Berlin Weekend präsentiert von queer garten“, angekündigte DJs sind unter anderem DJ Blues, Jaycap, Sara Moshiri und auch VELA.

23. + 24.7., „Love Pride Berlin Weekend präsentiert von queer garten“, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 18 Uhr, www.festsaal-kreuzberg.de, www.facebook.com/QueerGartenBerlin