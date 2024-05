Grammy-Künstler live in Berlin

Expand Juanes

Juanes landete in den USA-Charts über ein Dutzend Mal ganz vorne, zudem bekam er unter anderem einen Grammy in der Kategorie „Best Latin Rock or Alternative Album“. Bei uns kennt #mensch ihn vor allem für „La camisa negra“, sein Welthit von 2004.

Im Juni, am 24.6., zeigt uns der Singer-Songwriter und Sänger aus Kolumbien dann, womit er in seiner Heimat und den USA regelmäßig abräumt, immerhin verkaufte er bisher über 17 Millionen Tonträger! Juanes hat also weit mehr zu bieten, als diesen einen Hit, der es bei uns schaffte ...

Über seine Musik, die auch harte Themen wie Armut und Drogen verarbeitet, verriet Juanes den Kolleg*innen von AFP einmal: „Es ist zwar ein seltsames Gefühl, vor Leuten zu singen, die eine andere Sprache sprechen. Aber ich glaube, die Botschaft wird durch die Melodien übertragen. Musik ist immer eine universelle Sprache!“ Ganz genau, und seine Musik berührt. www.juanes.net