„Griessmuehle“ an neuer Stelle

Foto: M. Rädel Maria Psycho Griessmuehle Bild einer legendären Performance von Maria Psycho in der alten Griessmuehle

Das Schöne an der Gentrifizierung ist manchmal, dass lange vergessene Orte durch (leidvolle) Umzüge neues Leben bekommen. Dass dort Spannendes entsteht, wo bisher wenig passierte. So geschehen in Sachen Griessmuehle.

Denn die erfindet sich neu. An neuer Stelle: Die Griessmuehle verschlägt es nach Südost!

„Weder die Schließung der Griessmuehle, noch die zahlreichen beschwerlichen Aus- und Umzüge konnten uns unterkriegen. Wir sind wieder da – in alter Manier an neuem Standort. Ab sofort sind wir mit neuem Biergarten und Open-Air-Gelände auf der ehemaligen Bärenquell-Brauerei in Berlin-Niederschöneweide zu finden“, verrät das queere Team dazu schriftlich. „Damit schlagen wir ein neues Kapitel auf und freuen uns mit Euch an alte Gepflogenheiten und lange Tage und Nächte anzuknüpfen.“

Erbaut ab 1882 ...

Klar, nun ist es nicht mehr DIE Griessmuehle, aber immerhin geht es weiter. Und das auch noch an bisher fast unentdeckter Stelle. Und ebenso schön!

„Besonders in diesen für die Kultur schwierigen Zeiten sollten wir jede Chance wahrnehmen und jede Möglichkeit nutzen, einen neuen Nährboden für kreative Entfaltung unter neuen Bedingungen zu schaffen“, so David C. Ciura von der Griessmuehle via E-Mail. „Ohne Bühne keine Kultur, keine Kultur ohne Bühne. Embrace Our Culture.“ Genau. Am 17. September wird mit geladenen Gästen die Eröffnung gefeiert.

Revier Südost – Baergarten – Open Baer, Schnellerstraße 137, 12439 Berlin, www.reviersuedost.de