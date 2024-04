Homoerotik von Hannes Steinert

Der ehemalige Schüler von Rudolf Schoofs (1932 – 2009) an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Hannes Steinert, ist seiner schwäbischen Heimatstadt Stuttgart eigentlich treugeblieben. Ende April stellt er allerdings in Berlin aus, auf der paper positions Berlin.

Ein breit gefächerter und verschiedene Genres abdeckender Querschnitt der Arbeiten des 1954 in Stuttgart geborenen Künstlers und LGBTIQ*-Aktivisten Hannes Steinert ist vom 25. bis 28. April in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz (Französische Straße 33 a – c) in Berlin zu genießen.