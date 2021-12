„Heile Welt“ ☆ Amys Silvestersause

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong 2021

Heile Welt

Ein sexy Wirbelwind, ein wahres Füllhorn der queeren Kultur: Show-Act, Model, Moderatorin und Entertainerin Amy Strong begeistert an allen Fronten. Um am 31. Dezember in der „Heilen Welt“.

Die auch queer-politisch aktive Dragqueen lädt ein, eine Nacht im Stil der 1920er-Jahre zu zelebrieren, traditionelle Spiele zum Jahreswechsel werden slebstverständlich miteinbezogen.

„Die besten Drinks des Berliner Westens und pures Entertainment“ wurde der LGBTIQ*-Community hier schon versprochen – und dieses Versprechen wurde bisher immer gehalten, sicherlich auch in der kommenden Silvesternacht! Wer sich ans Motto der Nacht hält, wird noch mehr Spaß haben, also zieh dir etwas Glamouröses an ...

31.12., Welcome 2022 – Twenties Night, Heile Welt, Motzstraße 5, U Nollendorfplatz, 20 Uhr, www.facebook.com/heileweltbar