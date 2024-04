Henri aus Berlin: Ein neues Video kommt!

× Erweitern Foto: Sebastian Balz Henri glänzt am Saxophon, am Klavier und an der E-Gitarre

Heute veröffentlicht der Singer-Songwriter Henri Purnell seine EP „Into My Head“, am Sonntag geht ein Musikvideo für eines der Lieder davon auf YouTube online, das kannst du dann hier bei uns sehen.

Die (rockige!) EP „Into My Head“, die bei Habitat Tonträger erscheint, ist ein Mini-Album aus fünf Liedern des deutsch-britischen Musikers. Unsere Anspieltipps sind die bereits erschienenen Stücke „My Turn“ und „All In Your Hand“ und das Lied „Loser“. Darüber verrät der Sänger: „Loser’ handelt von einer toxischen Beziehung, bzw. Freundschaften oder Beziehungen, die einem nur Energie ziehen und nicht geben. {...} Ich wollte darüber unbedingt einen frechen Song schreiben. Dazu inspiriert hat mich, dass ich selbst schon viele Freundschaften erlebt habe, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht haben. Ich glaube ‘Loser’ ist noch der poppigste Song auf der EP.“ www.instagram.com/henripurnell

