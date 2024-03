Herr Ratzke in der BjV

× Erweitern Foto: H. Wetzer Sven Ratzke „Ich liebe natürlich Patti Smith und David Bowie“, verriet uns der populäre Theater- und Showstar Jahrgang 1977 einmal, den #mensch durch „Hedwig and the Angry Inch“ sowie „Starman“ kennen wird

Expand Foto: Brigitte Heinrich // POP EYE Bar jeder Vernunft

Vom 25. März bis zum 27. Mai kann #mensch Sven Ratzke mit „Where Are We Now“ in der Bar jeder Vernunft erleben.

Ein Abend wie eine wunderbare Reise, in der die einzigartige Poesie David Bowies und die typisch verrückten Ratzke-Geschichten eine außergewöhnliche Symbiose bilden. Es gibt kaum einen anderen Künstler, der David Bowie so nahekommt, wie Sven Ratzke. Höchstpersönlich erteilte Bowie ihm die Zustimmung, sich mit seinem Gesamtwerk zu befassen. Nach internationalen Erfolgen mit seinem ersten Bowie-Programm STARMAN wagt sich Ratzke erneut in das Universum dieser Legende: ganz anders, intim; nur Ratzkes Stimme und der virtuose Jetse de Jong am Flügel. www.bar-jeder-vernunft.de