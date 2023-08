„instinct #14“ bei village.berlin

×

Foto: M. Rädel Berlin, Alexanderplatz Berlin: queerer Sehnsuchtsort und schwules Paradies?

Die (meist) sehr erotische Ausstellungsreihe „instinct“ schickt sich an, uns den Spätsommer zu versüßen. Anfang September soll die neuste Ausgabe der 2015 von Eric LeRouge initiierten queeren Kunstreihe eröffnen.

Los geht es am 7. September um 18 Uhr. Das Thema 2023 ist „Désir“, also der Wunsch, Wünsche, Verlangen, das kann natürlich auch erotisch oder zumindest sinnlich ausgelegt werden. Soll es sicherlich, denn die beiden Kuratoren Yves de Brabander und Eric LeRouge verraten in einer gemeinsamen Erklärung dazu:

„Unsere Ausstellung soll zum Nachdenken anregen über sexuelle Orientierungen, Geschlechtsausdrücke und den tiefgreifenden Einfluss des Verlangens auf unsere Identität und Beziehungen. Wir feiern das vielfältige Spektrum an Verlangen und Sexualität und stellen gleichzeitig traditionelle Perspektiven infrage, um letztendlich eine integrativere und akzeptierendere Gesellschaft zu fördern.“

Ambitioniert! Und in immer lustfeindlicheren Zeiten auch durchaus provokant für so manche(n). „Unsere Ausstellung möchte das binäre Geschlechtermodell herausfordern und ein differenzierteres Verständnis von Identität fördern. Wir erkennen an, dass Verlangen über feste Kategorien hinausgeht und stattdessen als dynamische Kraft wirkt, die beeinflusst, wie wir uns selbst wahrnehmen und mit anderen interagieren.“ Bei vergangenen Ausstellungen der Reihe machte auch Marc Martin mit, sein Bild zum Thema „Macho“ siehst du ganz oben.

Foto: M. Rädel Berlin, Regenbogen Eine Stadt unterm Regenbogen: Berlin

Über das Projekt verrät Eric auf der Homepage von village.berlin: „instinct.berlin hat sich zu einem internationalen Netzwerk von Künstlern, Kreativen, Kunstakteuren und Freiwilligen entwickelt, die sich für Dialog und ästhetisches Experimentieren einsetzen. Das „instinct residency“-Programm ist Teil der kreativen internationalen Kunstszene Berlins. Es ermöglicht den Teilnehmer*innen, sich mit der queeren Community des village.berlin sowie der Berliner Community auseinanderzusetzen. Das vielfältige Angebot an Aktivitäten und Veranstaltungen im Raum ermöglicht es den Bewohner*innenn, in das kreative und queere Leben Berlins einzutauchen.“

7. – 16.9., „instinct #14: Désir“, village.berlin, Kurfürstenstraße 31 – 32, 18 Uhr, www.instinct.berlin