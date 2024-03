„Irrenhouse“ ☆ VIPs, Models und Zelebritäten

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlinale, Irrenhouse, Clemens Schick

Expand Foto: M. Rädel Berlins Klub-Diva Nina Queer

Ein knallbunter Strauß an Sinneseindrücken, die #mensch so sonst nicht in der Berliner Klubszene bekommt: Nina Queers Party „Irrenhouse“ begeistert dich auch diesen Monat mit queerer Extravaganz.

Letztes Mal hatten Filmstar Clemens Schick (Bild oben) und auch Avantgarde-Dragqueen (Regisseurin!) Tim Lienhard (großes Bild ganz oben) hier großen Spaß. Die Bilder entstanden im Februar-„Irrenhouse“. Es ist einfach DIE Party für Menschen, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen und „outside the box“ zu denken, zu leben und zu feiern.

Für den 16. März wurden unter anderem aleXio und Stefan Biniak (kraftvolles House) sowie ZARO und U-Seven (kecke Populärmusik) angekündigt, im 1. Stock gibt es eine Chill-out-Lounge.

16.3., „Irrenhouse“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, ninaqueer.com, Karten bekommst du hier