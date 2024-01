Hier toben die Zelebritäten & Nachtfalter

Foto: M. Rädel Nina Queer La Queer schreibt Kolumnen und Bücher, machte „Frauentausch“ zum TV-Kult und ist eine glamouröse Partygröße.

So geht das Jahr fulminant los! Die umtriebige und tierliebe „Radio Energy“-Kolumnistin, Buchautorin, „Comedy Central“-Moderatorin, das selbst ernannte Brauereipferd Nina Queer lädt wieder zu ihrem housig-poppigen „Irrenhouse“ ein.

Die seit der Jahrtausendwende existente und erfolgreiche Party ist ein Schmelztiegel verschiedenster Promis. Schauspieler*innen, Influencer*innen, Models, Künstler*innen, Dragqueens und Galerist*innen aus Mitte, die in dieser eher rauen Gegend Berlins Spaß suchen – und finden!

Auf der Showbühne gilt es am 20. Januar unter anderem die „Miss Irrenhouse“ Symba, Gastgeberin Nina Queer, ihre Freundin Amy Strong und Drag-Stern Sasha Glam zu erleben. Und wer mal muss, der wird auf den Erlebnistoiletten mehr erleben als erwartet ... Die Musik zum Fest kommt unter anderem von DJ Divinity und Eleete. Karten zur Party (dann musst du an der Türe nicht so lange anstehen!) gibt es hier: aboutix.de.

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong ist auch bei Nina Queers Podcast dabei

20.1., „Irrenhouse – Heute ist ein guter Tag, um prominent zu sein“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, ninaqueer.com