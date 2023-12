Jörgen klärt in Weimar auf

Foto: M. Rädel Kondom HIV AIDS Safer Sex hört bei Sextoys nicht auf

Kondome und Medikamente schützen beim Sex, machen ihn safer. Aber Safer Sex hört bei Sextoys nicht auf. Denn wenn Dildos oder andere Spielzeuge für Erwachsene mehr als eine(n) Besitzer*in haben, muss einiges beachtet werden.

„Den letzten IWWIT-Einsatz des Jahres bestreitet unser Jörgen in Weimar“, so das Team des HIV- und Community-Projekts „ICH WEISS WAS ICH TU“ über den morgigen Workshop in der Stadt von Goethe und Schiller auf Social Media. Ein Workshop zum Thema Sex im lebenslustigen Thüringen, das passt!

Online wird vorab verraten: „Dildos oder Analkugeln, Sneakers oder Rubber und Praktiken wie Fisten oder Spanking: Die Fetisch-Welt hat viel zu bieten. Für mehr und mehr Menschen ist Fetisch geil. Was ist der Kick an bestimmten Praktiken oder Toys? Was hat Fetisch mit Verantwortung zu tun, und welche Safer Sex-Strategien sind zu beachten? Und: Was sollte man wissen, wenn Substanzen und Drogen mit ins Spiel kommen? All diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieses spielerischen Workshops der Aidshilfe Weimar & Ostthüringen.“ Wichtig und sicherlich auch etwas amüsant.

15.12., Jörgen von ICH WEISS WAS ICH TU: „Fetisch & Sextoys“, AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e.V., Erfurter Straße 17, 99423 Weimar, 18 – 20 Uhr, weimar.aidshilfe.de