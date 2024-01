José Gonzáles live

× Erweitern Foto: M. Rädel Theater des Westens Diese (West-)Berliner Kulturstätte aus dem Jahr 1896 ist international ein Begriff

José Gonzáles

Der schwedische Singer-Songwriter gibt sich am 15. Februar 2024 im Theater des Westens die musikalische Ehre, um uns seine Kunst nahezubringen. Und um das zwanzigste Jubiläum seines Debütalbums „Veneer“ zu feiern.

Damals in den Jahren der Jahrtausendwende mit einfachster Ausrüstung in der engen Wohnung in Göteborg aufgenommen, erreichte „Veneer“ in Schweden und Großbritannien Platinstatus und wurde weltweit über 1 Million Mal verkauft.

Auch dank des Covers von „Heartbeats“ – ursprünglich von The Knife – stürmte das Album in mehreren Ländern der Welt die Charts und erreichte in England sogar die Top 10. Abgesehen von einem kurzen Trompetensolo und reduzierter Percussion hört #mensch auf dem Album nur Josés ruhige Stimme und die geschickt gezupften Nylonsaiten seiner Akustikgitarre. Mitte Februar 2024 können wir es live erleben! *räwww.instagram.com/jose.gonz.music, tingeltangel.berlin