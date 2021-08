× Erweitern Foto: M. Rädel Rauschgold

Foto: www.facebook.com/rauschgoldbln Herrin deluxe „So langsam möchten wir wieder zur Normalität zurückkommen ...“

DIE queere Bar mit Showbühne in Kreuzberg macht mit im Kampf gegen die Corona-Pandemie und ermöglicht trotzdem Spaß und Show in einem Safe Space der LGBTIQ*-Community. Am 18. und 25. September heißt es wieder „RSDS (Rauschgold sucht den Superstar)“.

Los geht „RSDS – Die Jukeboxkaraoke – Version in 2G light“ immer um 20:30 Uhr. Chefin Herrin deluxe verrät dazu vorab auf Social Media. „So langsam möchten wir wieder zur Normalität zurückkommen und dem Rauschgold sein Showleben zurückgeben. In einer neuen Version unserer beliebten Karaoke starten wir in die Herbstsaison. Wie bei einer Jukebox kannst du für einen Euro dein Lied singen. Such dir einfach etwas aus unserem Katalog mit über 34000 Songs aus und erobere unsere Rauschgoldbühne.“

Die populäre Drag-Wirtin ist übrigens bei etwaigen Pausen als DJane im Einsatz. „Da diese Veranstaltung mit Livegesang ist, erfordert sie ein Hygienekonzept. Es haben leider nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt. Ihr werdet platziert“, so die Herrin deluxe.

18. und 25.9., „RSDS – Die Jukeboxkaraoke – Version in 2G light“, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 20:30 Uhr. Achtung: 2G besagt, dass nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt zu Innenräumen und Veranstaltungen bekommen