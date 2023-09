Kink & Kulinarik

× Erweitern Foto: Florian Kroll theNOname

Offen für die Erweiterung des kulinarischen wie künstlerischen Horizonts zeigt sich das neu in die Riege der Berliner Sterne-Restaurants aufgenommene theNOname in der Oranienburger Straße.

Denn neben den kreativen Gerichten, die der talentierte Küchenchef Tim Tanneberger mit seinem Team umsetzt, sowie dem stilvollen Interieur, steht die Ästhetik der Bondage-Kunst im Zentrum des theNOname. Deren Sinnbild ist das überlebensgroß an der Wand prangende Bild des Berliner Kink Models und Muse Fräulein Fuchs. Mit einem Bondage Dinner zu Halloween am 31. Oktober beweist das Restaurant, dass sich Kink und Kulinarik auf Michelin-Sterne-Niveau nicht ausschließen müssen - schon gar nicht in Berlin. Während des 6-gängigen Dinners mit Getränkebegleitung wird der schwule RopeArtist Dan Apus Monoceros eine Performance geben. Im Rahmen von eatBerlin findet am 8. November dann ein Drag-Abend statt. Gebucht werden können die Events auf der Website.

31.10., „Bondage Dinner“, theNOname, Oranienburger Str. 32, S Oranienburger Str., 19 Uhr, the-noname.de