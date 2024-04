„Kollektive Performance“ & Caspar David Friedrich

× Erweitern Foto: M. Rädel Humboldt Forum Stadtschloss, Berlin Viele meckern drüber, aber es begeistert, wenn #mensch es mal betreten hat: das Humboldt Forum aka das Berliner Schloss

Der italienische Choreograf und Tänzer Daniele Ninarello beschäftigt sich in seinem Tanz-Performance-Stück „Climate Moves Us“ mit ernsten Themen. Inspiriert aber genau so, etwas zu tun. Heute von 18 bis 19:30 Uhr, also ganz passend zum Start des Gallery Weekends, will er mithilfe der Kunst über „die Beziehung zwischen uns und dem Klimawandel {...} erzählen. Das freilich nicht alleine, sondern zusammen mit einer Gruppe von „unterschiedlichen Berlinerinnen und Berlinern“. www.humboldtforum.org

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin, Ukraine Die Ukraine-Flagge weht über der Alten Nationalgalerie, ein schönes Zeichen der Solidarität

Ganz um die Ecke, in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel, lockt die aktuelle Caspar-David-Friedrich-Ausstellung „Unendliche Landschaften“. Über 60 Gemälde und über 50 Zeichnungen des bedeutendsten Malers der deutschen Romantik sind hier zu sehen. Zum Beispiel „Das Eismeer“ (1823/24) aus der Hamburger Kunsthalle, die „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818/1819) aus dem Kunst Museum Winterthur sowie das „Hünengrab im Schnee“ (1807) aus den Staatliche Kunstsammlungen Dresden und die „Lebensstufen“ (1834) aus dem Museum der bildenden Künste Leipzig. Ein Muss! www.smb.museum/museen-einrichtungen/alte-nationalgalerie/home

