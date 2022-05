Komische Oper Berlin: Änderungen

Meldung: Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss die Komische Oper Berlin am Wochenende ihren Spielplan ändern.

Auf dem Programm stehen nun am Freitag, 13. Mai „Die Zauberflöte“ und am Samstag, 14. Mai „Ball im Savoy“. Für beide Termine seien aktuell noch Tickets erhältlich, so das Team der Kulturstätte.