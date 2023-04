Komische Oper in Aufbruchsstimmung

× Erweitern Foto: Jan Windszus Komische Oper James Gaffigan, Susanne Moser und Philip Bröking

Das Stammhaus der Komischen Oper Berlin in der Behrenstraße wird saniert und zukunftsfähig gemacht! Daraus ergibt sich für das kleinste der drei großen Berliner Opernhäuser die Chance, noch mehr also bisher die Kieze der Stadt zu bereisen und auch außergewöhnliche Musiktheaterprojekte an ungewöhnlichen Orten zu zeigen.

Neben der Interimsspielstätte im Schillertheater in Charlottenburg wird die Komische Oper Berlin in den kommenden Jahren jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende einer Saison mit einzigartigen Produktionen in Tempelhof, Neukölln, und Mitte zu Gast sein. Das Schillertheater wird in den kommenden Jahren als Basis, als Hauptspielort fungieren. Von Oktober bis Mai finden hier über 130 Vorstellungen statt, darunter sechs Neuinszenierungen sowie neun der beliebtesten Repertoireproduktionen, die aus der Behrenstraße mit in den Westen der Stadt gebracht werden. Am 15. Oktober 2023 eröffnet ein großes Fest die neue Spielstätte Schillertheater.

Die Ko-Intendanz Susanne Moser und Philip Bröking sind sehr glücklich, dass James Gaffigan als Generalmusikdirektor mit Beginn der Spielzeit das Leitungsteam komplettiert – Sie nehmen die Herausforderung der Sanierung an: „Unser Ziel ist es, auch während der Sanierung unseres Stammhauses, Musiktheater auf höchstem Niveau und für alle anzubieten. Die Komische Oper Berlin befindet sich in Aufbruchsstimmung. Wir glauben fest daran, auch den Teil des Publikums, für die die wechselnden Spielorte eine Herausforderung darstellen, vom Reiz und den Möglichkeiten in die Stadt hinauszuziehen, begeistern zu können. Diesen Geist – und vor allem die Menschen, die diesen Geist leben – finden Sie in der Saison 23/24 an vielen Orten der Stadt. Reisen Sie mit uns und erleben Sie Ihre Komische Oper Berlin wie Sie sie kennen – und gleichzeitig ganz neu: #allesaußergewöhnlich! Die Komische Oper Berlin steht als außergewöhnliches, lebendiges und mutiges Opernhaus für Vielfalt in jeder Hinsicht.“ www.komische-oper-berlin.de