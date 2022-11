Komödie am Kurfürstendamm: Potsdamer Platz!

× Erweitern Foto: F. Strauss Theaterintendant Martin Woelffer im Theater am Potsdamer Platz

Foto: M. Rädel Potsdamer Platz Pulsierender Ort der Kultur und des Entertainments: der Potsdamer Platz

Theaterchef Martin Woelffer ist erleichtert: Nach langen, produktiven Verhandlungen ist der Vertrag mit dem Theater am Potsdamer Platz unterschrieben. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, so Woelffer. Einen Namen für die neue Übergangsspielstätte gibt es auch schon: Komödie am Kurfürstendamm im Theater am Potsdamer Platz.

Woelffer und sein Team müssen jetzt damit beginnen, sich vom Schiller Theater zu verabschieden. Das tun sie schweren Herzens, denn schnell haben sie sich an der Bismarckstraße zu Hause gefühlt und auch das Publikum ist ihnen an die traditionsreiche Übergangsspielstätte gefolgt. „Wir hoffen sehr, dass unsere Zuschauer*innen uns auch zum Potsdamer Platz begleiten. Denn ohne das Publikum sind wir nichts“, betont der Theaterchef.

Bis zum Umzug an den Potsdamer Platz präsentiert die Komödie ein vielfältiges Programm: „Marie-Antoinette oder Kuchen für alle!“ läuft noch bis zum 27. November. Im November gibt es außerdem das Familienkonzert „Zauberflöte re:told“, Ilja Richter stellt sein neues Buch „Nehmen Sie's persönlich!“ vor. Am 4. Dezember steht mit „Rosige Aussicht - Grand Horizons“ eine vielversprechende Deutsche Erstaufführung ins Haus: Franziska Walser und Edgar Selge spielen in dem Stück ein Ehepaar, das sich entschließt, sich nach 50 Jahren Ehe scheiden zu lassen. Im Laufe des Dezembers gibt es Konzerte mit den Berlin Comedian Harmonists und dem 66+-Chor Die Herzschrittmacher. Das Quintett vom Kabarettistischen Jahresrückblick schaut noch einmal satirisch auf 2022 und bestreitet gemeinsam mit Klaus Hoffmann und den Berlin Comedian Harmonists Silvester. Der Neustart am Potsdamer Platz findet im März 2023 statt. www.komoedie-berlin.de