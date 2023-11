Im November: „Künstler gegen Aids“

× Erweitern Fotos: sergej, M. Rädel

Theater des Westens „Die Farbe Pink spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Von der Dekoration über die Bühnenbeleuchtung bis zum Teppich, alles ist Pink. Alle Gäste sind zudem aufgefordert etwas Pinkes anzuziehen oder ihre Garderobe um ein pinkfarbenes Accessoire zu ergänzen.“

Ende November findet die 20. „Künstler gegen Aids“-Benefizgala im Theater des Westens zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e. V. statt – mit eigenem Motto („Dreams Come True“) und speziellem Dresscode.

Populäre, queere und immer engagierte Kulturschaffende als Botschafter der guten Sache im Kampf gegen Aids und für Hilfe für Betroffene. Aids steht nicht mehr für den sofortigen Tod, aber trotzdem noch für Leid – sei es wegen der Nebenwirkungen durch die Therapie oder aufgrund der Ausgrenzung der Infizierten durch die (oft immer noch viel zu schlecht informierte) Gesellschaft. Mehr als nur ein Grund für diese Aids-Gala.

Die Berliner Aids-Hilfe e. V. lädt am 27. November in das legendäre Theater des Westens ein, um mit vielen Künstlern, Prominenten und Aktivisten ein Zeichen gegen die Seuche und für Safer Sex zu setzten. Die Schirmherrschaft haben in diesem Jahr die Schauspielerin Judy Winter und Berlins ehemaliger Regierender Klaus Wowereit übernommen. Ein wichtiger und glamouröser Abend, der Bestes bewirken kann.

27.11., „Künstler gegen Aids – Die Gala 2023“, Theater des Westens, Kantstr. 12, U+S Zoologischer Garten, 19:30 Uhr, www.kuenstlergegenaids.de