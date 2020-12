Lecker essen, sitt & satt werden und Gutes tun

Auch die Restaurants sind von den Folgen der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen. Das Team vom La Cocotte, jenem queeren Promi-Treff, bietet daher nun Essen zum Mitnehmen an.

„Unsere Antwort auf Glühwein ist Champagner“, so das Team auf Social Media. Und auch sonst bekommt man nur das Beste. Und vor allem: In wenigen Minuten kann man alles hier Gekaufte wieder aufwärmen und in Ruhe in den sicheren „eigenen“ 4-Wänden verspeisen.