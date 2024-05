Märchenhafte Schönheiten

Schon seit fast 15 Jahren, ganz genau seit 2010, gibt es „Pink Grimm“, eine queere Märchen-Theater-Show, die immer wieder begeistert. Im Juli hat eine neue Show daraus Premiere, im schönen BKA Theater am nicht weniger schönen Mehringdamm.

„Wir erfahren, was in der berühmtesten Männer-Zwergen-WG im finstren Osten so los ist, wo dem Frosch die Locke wächst, und wie man sich einen behaarten XXL-Bären unter Schwestern teilt“, so das Team des BKA dazu voller Vorfreude. Sollte #mensch sich gönnen!