Auf einen Talk mit Christopher Winter

Expand Foto: www.karloskargallery.com Der Künstler vor dem Hauptmotiv der Ausstellung, Caspar David Friedrich (1774 – 1840) inspirierte zu dem Bild

Vor einigen Wochen eröffnete „Super Nature“, die aktuelle Ausstellung mit Kunst von Christopher Winter in der Karl Oskar Gallery. Am 23. Mai wird hier zum „Artist Talk and Finissage“ geladen, los geht es um 18 Uhr.

„Die Gemälde erforschen die reine Träumerei persönlicher Begegnungen und das Wunder des Ungezähmten aus erster Hand“, erklärt Galerist Dirk Lehr dazu. „Der Titel der Ausstellung {…} erinnert an die Erfahrungen des Menschen in der Natur.“

Der am 31. Mai 1968 geborene, international erfolgreiche britische Maler und Wahlberliner kann schon bald seinen Geburtstag feiern ... Aber zuerst gibt es eben noch diesen Artist Talk in der 2007 eröffneten Karl Oskar Gallery (Burgemeisterstraße 4). Noch ein Grund zur Freude! „Ich hoffe, dass wenn du es nicht zur Eröffnung geschafft hast, dass du dann nächsten Donnerstag zur Finissage kommen kannst. Ich freue mich darauf, dich zu sehen“, so der sympathische Künstler via E-Mail an seine Fans und all die Sammler*innen seiner Kunst. Die Ausstellung „Super Nature“ endet am 5. Juni, bis zum 7. Juni kann #mensch sich noch zu einem extra Besuch anmelden. www.karloskargallery.com

