× Erweitern Foto: Erik Max Reisinger „Metamorphosis II“ Meeting Samson, Erik Max Reisinger Der Tänzer Erik Max Reisinger hat lange Haare, diese sind jedoch eine Perücke, die dem Model aufgezogen wurde

Foto: Erik Max Reisinger Meeting Samson

„Schönes Haar ist Dir gegeben, lass es leben …“ – Diese Werbemelodie aus den frühen 1980ern basierte auf einem 1970er-Albumstück von ABBA, „Move On“, das nie eine Single wurde, aber das alle Popmusikfans lieben. Warum ich das schreibe?

Weil man (zumindest wenn man im letzten Jahrhundert geboren wurde) unwillkürlich daran denken wird, wenn man die Ausstellung „MEETING SAMSON“ in der Gipsstraße im hippen Kiez zwischen Hackeschen Markt, Rosenthaler Platz und Münzstraße besucht.

Der Künstler Erik Max Reisinger lotet in seinem Projekt anhand der Haarpracht beim Mann Gendernormen, Schönheitsideale und Identität aus. Der Name der Ausstellung erinnert übrigens an die Figur Samson aus der Bibel, deren Kraft in den Haaren verortet wurde. Und Haarpracht gibt es hier fürwahr zu sehen!

Foto: ARNO Meeting Samson, Erik Max Reisinger

„In diesen Zeiten, in denen toxische Männlichkeit und die Auswirkungen patriarchaler Systeme untersucht werden, möchte ich Normen hinterfragen. Durch das Medium Haar! MEETING SAMSON ist mein Ausgangspunkt, um Haare als Kraftträger, als universelle, geschlechtsunabhängige Stärke, die in jedem von uns zu finden ist, zu untersuchen und dazu zu benutzen, Schönheitsstandards, Geschlechterrollen und Vorurteile, basierend auf der individuellen persönlichen Wahl der Frisur, zu hinterfragen.“

23. – 25.7., Erik Max Reisinger: MEETING SAMSON, GALLERY, Gipsstraße 11, Vernissage Freitag 18 Uhr, Ausstellung Sa und So 12 – 20 Uhr, www.meetingsamson.com