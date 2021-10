Melange aus persönlichen Lieblingsliedern

× Erweitern Foto: Milch Musik Marcella Rockefeller

Marcella Rockefeller

Hui, das klingt nach Österreich. Aber es geht um Marcella Rockefeller aus Köln, die am Donnerstag in Kreuzberg auftritt. Mit Liedern, die ihr am Herzen liegen – geschrieben von Peter Plate und Ulf Sommer.

Die Legende besagt, dass die 1988 im schönen Bayern geborene Dragqueen einst vom Schlafzimmerspiegel im Elternhaus über Umwege in Köln auf einer „Open-Mic-Night“ mit dem Titel „Kölns nächste Top-Transe“ landete.

Das war vor über einem Jahrzehnt, damals wirbelte Marcella noch als Lady-Gaga-Double. Ihr Herz brannte aber auch immer für die Musik von Ulf Sommer und Peter Plate, die für Rosenstolz und Sarah Connor das vertonten, was berührt. Lieder, die auch Marcella gerne singt!

„Wir haben einige Songs von Rosenstolz und von Peter Plates Soloplatte überarbeitet. 2020 hatten wir Der größte Trick rausgebracht, eigentlich war das nur ein Projekt, nachdem mich Peter Plate zuvor auf Instagram mit Sarah Connors Vincent entdeckt hatte. Dann kam Der blaue Sonntag … Das hat alles so Spaß gemacht, dass Peter mir vorschlug, ein ganzes Album zu machen. Wir hatten so viele Ideen … Das hätten noch 100 Lieder mehr werden können.“ 2021 veröffentlichte Marcella ihr Debütalbum „Anders als geplant“ – und damit ist sie gerade auf Tour.

7.10., Marcella Rockefeller singt Plate und Sommer, Privatclub, Skalitzer Str. 85 – 86, U Kottbusser Tor, 19:30 Uhr