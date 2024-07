„NAUGHTY BOYS“! Lars Deike, Jaycap & „REVOLVER“

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ Jaycap

Im Juli hat Berlin seinen „Pride Month“, Wochen voller Partys, Happenings und auch Ausstellungen wie dieser. Der Wahlberliner Künstler Lars Deike zeigt uns seine Bilder im Rahmen der Ausstellung „Naughty Boys“.

Die Vernissage ist am Mittwoch, 17. Juli um 19 Uhr bei TITANEN Piercing & Tattoo Berlin (Motzstraße 12). „Die Ausstellung läuft täglich – auch über das bekannte Motzstraßenfest (20./21. Juli mit eigenem Stand) – bis zum CSD-Samstag, den 27. Juli 2024“, so der Maler auf Social Media. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, seine Kunst zu erleben, denn zusammen mit anderen Künstler*innen ist Lars Deike beim „REVOLVER PRIDE WEEKEND“ am Start. Am 26. Juli feiert er zusammen mit unter anderem Ron Kibble ab 17 Uhr eine Vernissage im Club OST.

Das ehemalige Kraftwerk aus dem Jahr 1913 in Alt-Stralau ist (mit Pausen) seit ca. 2015 Sitz des Klubs „magdalena“, des Club OST. Die Feiermeile wurde dank Partys wie der „B:EAST“ mit unter anderem Maria Psycho an der Türe zum Treff der wilden Klubber, die das Außergewöhnliche suchen. Auch WestBam ist hier gerne. Vom 26. bis zum 28. Juli wird es hier wild bei der „REVOLVER XXXL“ mit unter anderem Tante Renate, Oliver Mohns, Jaycap (großes Bild oben), Kitty Vader und auch Pagano.

