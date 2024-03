Neuinterpretation: Robin Hood

× Erweitern Foto: C. Tech

Vom 10. bis 20. April 2024 legt der legendäre König der Diebe im Admiralspalast ** in Berlin nicht nur los, er sorgt mit Pfeil und Bogen für Gerechtigkeit.

Mit dabei ist der Musical-Star Philipp Büttner. Und der freut sich riesig darüber, als Robin Hood den Sherwood Forest unsicher machen zu können.

Der gebürtige Würzburger studierte an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und war in Musicals wie „Hair“, „Jesus Christ Superstar“ und „Disneys Aladdin“ zu sehen. Beim diesjährigen Musical-Sommer in Fulda übernahm Philipp Büttner zum ersten Mal die Rolle des Robin Hood.

** Das 1911 entstandene Theater in Berlin-Mitte (in Sichtweite zum S-Bahnhof Friedrichstraße) mit seinen zwei Rängen, der großen Bühne und dem opulenten Kronleuchter ist das Herz des Admiralspalastes. Hier trafen wir schon Weltstars wie Rufus Wainwright und Lisa Stansfield und auch Sterne der Community wie Bambi Mercury, 2raumwohnung und Barbie Breakout. www.admiralspalast.theater