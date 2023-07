„New Classics in Nude Photography“ in der Brezel

× Erweitern Foto: Lars Deike

Foto: M. Rädel Richard Schemmerer und Lars Deike

Der Künstler, Kurator, Maler und Herausgeber Lars Deike stellt ab Mitte August im hochsommerlichen Berlin aus. „New Classics in Nude Photography“ eröffnet am 12. August um 18 Uhr in der Brezel in der Kalckreuthstraße 16.

Auf Social Media freut sich das Team der ausstellenden Bäckerei-Galerie schon: „Lars Deike zeigt noch nicht veröffentlichte Schwarz-Weiß-Fotografien. Zusätzlich gibt es eine Sammlung von Akt-Polaroids und limitierten Kunstpostkarten“. Seit 2018 hat sich das Café zu einer ernst zu nehmenden queeren Galerie gemausert. Alles Gute zum fünften Geburtstag (in dieser Form)!

Über Lars Deike: Der schwule Künstler wurde 1963 in Konstanz am Bodensee geboren, mittlerweile lebt Lars Deike in Berlin. Seine fotografischen Schwerpunkte sind Akt- und Fetischdarstellungen, besonders aus der schwulen Subkultur. Seit 2008 erfreut der Kunstliebhaber mit Malerei, die das gleiche Sujet aus mann-männlicher Erotik umfasst wie vorher bereits die Fotografie. www.gay-painting.com