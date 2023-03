Nhat Long – Liebe zum Detail

× Erweitern Foto: M. Rädel

Fotos: @nhatlongberlin

Asiatischer Genuss an der Torstraße in Berlins schöner und spannender Mitte. Schön zentral zwischen der Tucholsky- und Chausseestraße gelegen, in der Hausnummer 210, lädt das „Nhat Long“ ein, die südostasiatische Küche zu entdecken.

„Der zur Sonne aufsteigende Drache“ – so der Restaurantname auf Deutsch – erfreut mit einer großen Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten, die alle ohne Geschmacksverstärker zubereitet werden. Inspiriert wurden die Speisen von der Küche Südostasiens, aber auch die französische Küche hat einige Spuren hinterlassen, was wohl auch an der Kolonialzeit liegen mag. Wer es lieber vegan oder roh hat: Hier gibt es sowohl Sushi als auch Gerichte gänzlich ohne Tier.

So bemerkbar wie die Liebe zum Essen ist auch die Liebe zum Detail in Sachen Inneneinrichtung. Möbel aus Vietnam, Blumenschmuck und Holz in allen Variationen schaffen eine gemütliche Atmosphäre, auch die schicke Bar macht Lust, sich durch die Cocktailkarte zu probieren.

Nhat Long, Torstraße 210, S Oranienburger Straße, U Rosenthaler Platz, Bus 142 Tucholskystraße, Mo – Sa 11:30 – 23 Uhr, www.nhat-long.de