Das Museum für Kommunikation Berlin feiert Klimabewusstsein und Queerness! Was beide Haltungen verbindet? Sie stehen für kollektives und inklusives Handeln.

Zur Langen Nacht der Museen am 24. August von 18 – 2 Uhr setzt das Museum ein Zeichen mit queer-feministischen, intersektionalen und aktivistischen Positionen ein Zeichen. Der Höhepunkt des Abends ist ein schillernder, glitzernder und glänzender Vogue-Ball. Strike a pose! Vor diesem Highlight erwarten die Besucher*innen Pflanzen-Mikroben-Tattoos, eine Climate Speakers’ Corner, eine filmische Dokumentation zu Queer Gardening, eine Performance mit dem geheimen Klang der Pflanzen, ein Kinderprogramm sowie dialogische, queere und geheimnisvolle Führungen durch die Ausstellungen. Alle Infos gibt es hier: www.mfk-berlin.de/lange-nacht-2024

„No Planet, No Pride! Die Lange Nacht 2024 im Museum für Kommunikation Berlin“ wartet am 24.8. noch mit einem Ball auf: „Vogue! The Earthly Delights Mini Ball“

Der Museumslichthof wird zur Bühne für expressiven Tanz, atemberaubende Mode, fantasievolle Maskeraden und friedlichen Wettbewerb. Ein „femme queerer Abend“ voller irdischer Freuden präsentiert von Fifi Fantôme und Ambrosia: Eine neu gedachte Welt, wo Queerness und Nachhaltigkeit zusammen florieren und eine andere Perspektive auf den Klimawandel entsteht.

Großartige Tänzer*innen und Berlins Ballroom-Community beleuchten diese symbiotische Beziehung: Sie versuchen, Klimaschutz innerhalb eines transformativen gesellschaftlichen Kontexts neu zu betrachten. Fifi Fantômekuratiert die Performances und einen Mini-Ball, gehostet von Legendary Ambrosia und LaQuèfa 007. www.mfk-berlin.de

