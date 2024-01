Obst, Joghurt und Bären

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Schnee, Winter, Natur Draußen ist es kalt und dunkel, ein Saunabesuch tut da gut

Immer am letzten Donnerstag im Monat lockt der „Bärige Sauna-Abend“ in den Boiler an den Mehringdamm in Kreuzberg. Bei dem nasskalten Wetter gerade womöglich die richtige Entscheidung.

Versprochen werden „stündliche Aufgüsse und anschließend Obst, Joghurt oder Getränke“. Die Veranstaltung im Boiler Berlin (Mehringdamm 34) richtet sich an alle, die sich zur vielfältigen Bären-Community zählen: „Bären, Cubs, Daddies, Chubs, Otter und Chaser“, so das queere Bären-Informationsportal BerlinBear. Los geht der bärige Wellness-Abend am 25. Januar um 17 Uhr. Richtiges Saunieren tut deinem Körper gut, reinigt die Haut, entspannt und kann auch in geselliger Runde Spaß machen. Wir wünschen beste Erholung! www.boiler-berlin.de