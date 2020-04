Online-Stammtisch vom STAHLROHR

× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin, Prenzlauer Berg Ohne Bars wie das Stahlrohr 2.0 wäre der schöne Bezirk Prenzlauer Berg noch etwas langweiliger

LOCATIONS_Stahlrohr 2.0

Richtig gelesen, auf deinen Schnack mit anderen Gästen, Freunden und Besuchern der wohl bekanntesten Cruising-Bar im Prenzlauer Berg musst du nicht verzichten.

Denn das Team bietet einen virtuellen Stammtisch an! Männer können hier sonntags ab 19 Uhr klönen und sich die Quarantäne- und Corona-Zeit vertreiben.

Tobias Oertel vom Stahlrohr

„Bereits zum dritten Mal findet am kommenden Sonntag der Online-Stammtisch des STAHLROHR's statt. Nach einigem Rumprobieren klappt es nun über Google-Meet plattformübergreifend (PC, MAC, Handy: Alles ohne extra Anmeldung/Account) ganz gut“, freut sich Chef Tobias.

Stahlrohr 2.0

„Das Beisammensein am virtuellen Tresen macht eine Menge Spaß und tut der quarantänisierten Seele gut. Auch wenn sich jetzt bestätigt, was in den letzten Jahren des Öfteren von einigen infrage gestellt wurde: Die Begegnung im REAL-LIFE hat auch in den Zwanzigerjahren des neuen Jahrtausends seine nicht virtuell zu ersetzende Berechtigung. Der Dresscode beim Stammtisch ist jedem selber überlassen, es darf geraucht werden, Getränke dürfen mitgebracht und Alltagsmasken müssen nicht getragen werden.“

Online-Stammtisch STAHLROHR 2.0

www.stahlrohr.info