Oshri will singen!

Seit März hatte man keine Chance mehr, Oshri in ihrem gewohnten Umfeld als Sängerin zu erleben, denn die Klubs sind dicht. Dieses Wochenende gibt sich die queere Diva aber live in Lichtenberg die Ehre, bei dem zweiten Vernissagen-Wochenende von „Reconstruct“.

Diese queere Gruppenausstellung von Künstlern wie Ron Kibble, Lars Deike und Patrick Bartsch erfreute schon am 11. und 12. Juli die angereiste Szene mit einer Open-Air-Ausstellung, einer trendigen Galerie in sonst als Atelier genutzten Räumen („St.-Petersburg-Style“ nennt Richard Schemmerer das Konzept der Ausstellung scherzhaft, „viel Kunst, bunt gemischt, dicht an dicht“).