Landpartie – Ab an die Ostsee!

Auch das ist Usedom: dichte Wälder und verträumt liegende Häuser

Blick auf einen Teil des Usedomer Strands

Strandkörbe kosten etwa 10 – 12 Euro pro Tag

In weniger als vier Stunden kann #mensch der Hitze, dem Trubel und Stress der Großstadt an der Spree namens Berlin entkommen und bequem mit dem Zug an die Ostsee reisen.

Wir empfehlen die beiden Usedom-Ostseebäder Heringsdorf und Zinnowitz für einen erholsamen (Kur-)Urlaub. Zeigt sich Heringsdorf im Vergleich etwas mondäner und schicker, punktet Zinnowitz mit einer Tauchglocke und weniger hochpreisigen Übernachtungsmöglichkeiten – zumindest bei unserer Reise.

Beide Seebäder auf der Insel Usedom haben sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts prächtig entwickelt, erfreuen mit liebevoll restaurierten Hotels und Villen aus dem Biedermeier- und der Kaiserzeit und mit viel Natur. Dort, wo sich einst Preußens und später dann Deutschlands Oberschicht erholte, kann nunmehr jede(r) Kraft tanken und in dunklen Wäldern oder am glitzernden Meer zur Ruhe kommen. Was #mensch hier machen kann? Baden, wandern, Kirchen und Museen angucken, Villen und historische Bauten bestaunen.

Kulinarisch gibt es viel deftig-mächtige DDR-Küche („Steak au Four“ ...) und natürlich gesündere Leckereien aus der Ostsee – übrigens mehr als nur Fischbrötchen (die in Zinnowitz mit zum Teil sechs Euro pro Stück wirklich sehr, sehr teuer sind). Dank des Deutschlandtickets sind beide Seebäder ab Berlin ohne Kauf eines extra Tickets zu erreichen. usedom.de