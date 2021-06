queer garten #8

Festsaal Kreuzberg

Der Festsaal Kreuzberg liegt direkt neben der Arena und ist der Ort, an dem einst das – legendäre – White Trash sein Revival feierte. Eine sehr beliebte, sehr coole und schön alternative Klub-Konzert-Festival-Location mit Wasserblick und Garten. Eine queere Adresse in bester Klubnachbarschaft in Kreuzberg am Rande Treptows.