Dieses Wochenende lockt das „Queerstreet Festival“

Foto: M. Rädel Irrenhouse, Herr Croco

An zwei Tagen im hochsommerlichen August verwandelt sich das RAW-Gelände beim cassiopeia zu einem queeren Festivalgarten samt Musik und Show. Und das von 12 Uhr bis 12 Uhr!

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr – etwa 5000 Besucher*innen wurden gezählt – gibt es auch 2023 wieder ein Festival für die LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen, das Künstler*innen wie Dragqueen Amy Strong, DJ Francis, Schlager-Stern DJ Herzbeat, DJ Herr Croco (Bild rechts) und auch TV-Star Katy Bähm vereint.

Am Samstag endet das Festival eigentlich gar nicht, denn nach dem Spaß im Freien, kann #mensch ab 22 Uhr im „Irrenhouse“ der Buchautorin und Radiomoderatorin Nina Queer (Bild ganz oben, links, rechts: ihr Kumpel Sänger Maxi Arland) weiter tanzen und festen. Am Sonntag lockt nach dem Showprogramm des „Queerstreet Festivals“ dann ab 20 Uhr die „QUEER-T-TIME“ – Partyspaß statt „tatort“ am Sonntagabend. Das Festival ist eine Zusammenarbeit der Partys „Rose Kennedy“, „Irrenhouse“ und „Schaaamlos!“, präsentiert wir das Community-Fest von unter anderem der Kosmetiklinie „SOBER“.

19. und 20.8., „Queerstreet Festival“, cassiopeia Berlin und angrenzende Locations, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 12 Uhr