„Queerstreet Festival“ beim cassiopeia

Foto: M. Rädel Irrenhouse Trage, was du willst!

An zwei Tagen im hochsommerlichen August verwandelt sich das RAW-Gelände beim cassiopeia zu einem queeren Festivalgarten samt Musik und Show. Und das von 12 Uhr bis 12 Uhr!

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr – etwa 5000 Besucher*innen wurden gezählt – gibt es auch 2023 wieder ein Festival für die LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen, das Künstler*innen wie Dragqueen Amy Strong, DJ Francis, Schlager-Stern DJ Herzbeat, DJ Herr Croco und auch TV-Star Katy Bähm vereint.

Am Samstag endet das Festival eigentlich gar nicht, denn nach dem Spaß im Freien, kann #mensch ab 22 Uhr im „Irrenhouse“ der Buchautorin und Radiomoderatorin Nina Queer weiter tanzen und festen. Am Sonntag lockt nach dem Showprogramm des „Queerstreet Festivals“ dann ab 20 Uhr die „QUEER-T-TIME“ – Partyspaß statt „tatort“ am Sonntagabend.

Gut zu wissen: Das Festival ist eine Zusammenarbeit der Partys „Rose Kennedy“, „Irrenhouse“ und „Schaaamlos!“, präsentiert wir das Community-Fest von unter anderem der Kosmetiklinie „SOBER“.

19. und 20.8., „Queerstreet Festival“, cassiopeia Berlin und angrenzende Locations, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 12 Uhr