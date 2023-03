Rainer Bielfeldt live

× Erweitern Foto: Lorelay

Der Sänger und Pianist nahm 1992 seine künstlerische Zukunft in die eigenen Hände und machte sich auf die Reise: Er gründete ein eigenes Musiklabel und veröffentlichte seine erste CD „Nachtzug“. Die Freiheiten, die ihm diese Entscheidung ermöglichte, wollte er seitdem nie mehr missen.

Und so folgten bis heute sieben weitere Alben. 30 Jahre später zieht er auch live eine musikalische Zwischenbilanz. Und so nimmt Euch Rainer Bielfeldt in seinem „Best of“-Programm mit auf die Reise und singt sich am Flügel durch eine von ihm und seinen Fans handverlesene Auswahl an Liedern – offenherzig, zugewandt und uneitel. Mit dem Können und der Erfahrung eines turbulenten Musikerlebens gibt er seinen Geschichten den Raum, den sie verdienen, erzählt von den Höhen und Tiefen des Lebens und der Liebe und umarmt das Publikum mit seiner Herzenswärme. Denn die Reise geht weiter!

1.4., Rainer Bielfeldt: „Was bisher geschah – Die Besten aus drei Jahrzehnten“, 20 Uhr, Danziger Str. 105, www.wabe-berlin.de, www.rainerbielfeldt.de